Конфискат

Конфискат — это товары, обращенные в доход государства по решению суда или таможенных органов. Реализацией конфиската занимается Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ (Росимущество), которое, подключает к этому лицензированные предприятия.

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