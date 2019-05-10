Статистика базы конфискованного имущества выставленного на продажу
Реализаторов конфиската1 416
Всего лотов323 139
Новых лотов26 843
* Обновление 15/11/2020 в 06:56
На сумму639,98 млрд. руб.
Новые поступления продаваемого конфиската и залогового имущества на реализации:
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Регионы ТОП 30
|Регион
|Лотов
|Челябинская область
|3338
|Омская область
|3243
|Кемеровская область
|3033
|Город федерального значения Москва
|1804
|Московская область
|1369
|Республика Северная Осетия-Алания
|928
|Томская область
|876
|Красноярский край
|839
|Республика Башкортостан
|752
|Курганская область
|751
|Краснодарский край
|665
|Новосибирская область
|631
|Воронежская область
|436
|Оренбургская область
|425
|Вологодская область
|413
|Город федерального значения Санкт-Петербург
|399
|Смоленская область
|320
|Республика Татарстан
|311
|Астраханская область
|273
|Калужская область
|268
|Алтайский край
|253
|Пермский край
|238
|Брянская область
|227
|Удмуртская Республика
|196
|Забайкальский край
|190
|Волгоградская область
|183
|Республика Хакасия
|183
|Самарская область
|175
|Саратовская область
|163
|Республика Коми
|154
Конфискат
Конфискат — это товары, обращенные в доход государства по решению суда или таможенных органов. Реализацией конфиската занимается Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ (Росимущество), которое, подключает к этому лицензированные предприятия.
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Категории ТОП 30
|Категория
|Лотов
|Жилые помещения (квартиры) подлежащие государственной регистрации
|9140
|Автотранспорт
|6881
|Земельные участки
|3837
|Прочая недвижимость
|2486
|Здания и сооружения
|1385
|Прочие категории имущества
|1007
|Гаражи
|497
|Легковые автомобили
|477
|Оборудование
|390
|С/х техника
|331
|Коммерческая недвижимость
|168
|Права требования (дебиторская задолженность)
|62
|Грузовые автомобили
|61
|Товары народного потребления
|31
|Автобусы
|18
|Подлежащие государственной регистрации морские суда
|11
|Производственное оборудование
|11
|Предприятие
|7
|Тракторная техника
|7
|Бытовая техника
|6
|Подлежащие государственной регистрации суда внутреннего плавания
|5
|Прочие транспортные средства, номерные агрегаты и запчасти к ним
|5
|Офисное оборудование
|4
|Промышленное оборудование
|4
|Автозапчасти
|3
|Лекарственные средства
|2
|Оборудование шиномонтажа
|2
|Подлежащие государственной регистрации воздушные суда
|2
|Инструменты, стройматериалы
|1
|С/х продукция
|1
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