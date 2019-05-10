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База конфиската №1. Сервис для поиска и покупки конфискованного имущества со стоимостью значительно ниже рыночной.

Статистика базы конфискованного имущества выставленного на продажу

Реализаторов конфиската

1 416

Всего лотов

323 139

Новых лотов

26 843
* Обновление 15/11/2020 в 06:56

На сумму

639,98 млрд. руб.
По регионам По категориям Купить конфискат Реализаторы Продажа конфискованного и залогового имущества

Новые поступления продаваемого конфиската и залогового имущества на реализации:
Наименование Стоимость
Вторичные торги: земельный участок, расположенный по адресу: владимирская область, муромский район, с панфилово, ул....
Земельные участки
Владимирская область 		319 600 р.
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Четырехкомнатная квартира, общей площадью 91 кв.м., по адресу: г. череповец, пр. победы, д.32, кв. 16
Жилые помещения (квартиры) подлежащие государственной регистрации
Вологодская область 		2 193 682 р.
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Уточняйте
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Автомобиль мазда сх-9, 2008Г.в., с939Ом53
Автотранспорт
Новгородская область 		789 300 р.
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Автомобиль lada granta, г/в 2014, г/н т 665 ве 55,vin xta219060Еу084041, белого цвета
Автотранспорт
Омская область 		171 488 р.
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Квартира № 14, площадью 20,5 кв. м, кадастровый номер 02:64:010404:4015, собственник (Правообладатель) – кузнецов...
Жилые помещения (квартиры) подлежащие государственной регистрации
Республика Башкортостан 		800 000 р.
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Автомобиль chrysler voyager, 2001 г.в., vin-Ic8Gj25B61B130077, цвет синий
Автотранспорт
Новосибирская область 		348 000 р.
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По запросу
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Принадлежащее должнику катаеву д.г., автомобиль легковой ваз217220, 2012 г/в, vin xta217220C0206016
Автотранспорт
Кемеровская область 		171 200 р.
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Собственники: анпилогова е.н., анпилогов а.ю. кадастровый №: 63:09:0101161:8398, жилое помещение, квартира, площадь:...
Жилые помещения (квартиры) подлежащие государственной регистрации
Самарская область 		1 491 200 р.
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Пресс фанерный волев 714 б, 15-Ти пролетный, в эксплуатации 2 года, в рабочем состоянии.обременение: арест,...
Прочие категории имущества
Кировская область 		8 038 200 р.
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Нежилое помещение (Литер в), общей площадью 467,9 кв.м.; нежилое помещение (Литер в), общей площадью 415,7 кв.м.;...
Прочая недвижимость
Республика Северная Осетия-Алания 		14 924 725 р.
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Автомобиль subaru forester, 2016 г.в., г/н т 392 ту 55, vin jf1Sj5Lc5Gg291646
Автотранспорт
Омская область 		1 334 000 р.
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Гараж № 896, пл. 18 кв.м., челябинская обл., г.магнитогорск, гск "северная-2", кад.№74:33:0121001:2980 (Арест)
Гаражи
Челябинская область 		38 000 р.
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Наименование Стоимость
Тетрадь для рисования 8Листов, черно-Белая, 3 шт.
Костромская область 		45 р.
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Лот №1: индивидуальный жилой дом, общ. площ. 103,4 кв.м., 2-Х этажный, инв. №2855 и земельный участок на котором расположено домовладение, общ....
Кабардино-Балкария 		4443030 р.
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Спутниковая антена
Томская область 		1275 р.
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Диски игровые компьютерные хроники риддика, 3 шт.
Оренбургская область 		900 р.
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Телевизор фунай
Волгоградская область 		50 р.
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Пуговицы комплекты пуговиц коричневые с выемкой. ср. и маленькие 45
Амурская область 		2 р.
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Телевизор «Samsung»
Томская область 		1530 р.
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Телевизор shivaki, черного цвета с серебряной окантовкой, без видимых повреждений, в рабочем состоянии, с пультом дистанционного управления,...
Белгородская область 		300 р.
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Компьютер: монитор gfmrol 76F an17Hmbta18796P; системный блок, клавиатура genius; мышь oplicaimouse
Оренбургская область 		1500 р.
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Стул, дерево
Кабардино-Балкария 		150 р.
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Майка детская для мальчиков серого цвета р-Р 26
Костромская область 		50 р.
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Повторные торги- автомобиль опель вита,1998 г.в.
Челябинская область 		5642 р.
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Пылесос energy, приобретен в 2011 г.
Белгородская область 		300 р.
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Конвейер см-151. год выпуска 2005, страна производитель - россия, 160 куб. м., 7,5 квт. инвентарный номер 00000307. Адрес: ярославская область,...
Ярославская область 		273000 р.
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101 пара обуви
Курская область 		23600 р.
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Микроволновая печь samsung белый
Оренбургская область 		3000 р.
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Регионы ТОП 30

Регион Лотов
Челябинская область 3338
Омская область 3243
Кемеровская область 3033
Город федерального значения Москва 1804
Московская область 1369
Республика Северная Осетия-Алания 928
Томская область 876
Красноярский край 839
Республика Башкортостан 752
Курганская область 751
Краснодарский край 665
Новосибирская область 631
Воронежская область 436
Оренбургская область 425
Вологодская область 413
Город федерального значения Санкт-Петербург 399
Смоленская область 320
Республика Татарстан 311
Астраханская область 273
Калужская область 268
Алтайский край 253
Пермский край 238
Брянская область 227
Удмуртская Республика 196
Забайкальский край 190
Волгоградская область 183
Республика Хакасия 183
Самарская область 175
Саратовская область 163
Республика Коми 154

Конфискат по регионам

Конфискат

Конфискат — это товары, обращенные в доход государства по решению суда или таможенных органов. Реализацией конфиската занимается Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ (Росимущество), которое, подключает к этому лицензированные предприятия.

Сервис КОНФИСКАТОР  - это агрегатор предложений по продаже конфиската лицензированными предприятиями Росимущества, банковского конфиската, конфиската лизинговых компаний и другого залогового имущества

КОНФИСКАТОР помогает выбрать и  купить конфискат всем желающим. Чтоб не пропустить выгодное предложение рекомендуем подписаться на обновления базы конфиската.

Для желающих продать конфискат и любое другое залоговое имущество мы открыты для сотрудничества.

Категории ТОП 30

Категория Лотов
Жилые помещения (квартиры) подлежащие государственной регистрации 9140
Автотранспорт 6881
Земельные участки 3837
Прочая недвижимость 2486
Здания и сооружения 1385
Прочие категории имущества 1007
Гаражи 497
Легковые автомобили 477
Оборудование 390
С/х техника 331
Коммерческая недвижимость 168
Права требования (дебиторская задолженность) 62
Грузовые автомобили 61
Товары народного потребления 31
Автобусы 18
Подлежащие государственной регистрации морские суда 11
Производственное оборудование 11
Предприятие 7
Тракторная техника 7
Бытовая техника 6
Подлежащие государственной регистрации суда внутреннего плавания 5
Прочие транспортные средства, номерные агрегаты и запчасти к ним 5
Офисное оборудование 4
Промышленное оборудование 4
Автозапчасти 3
Лекарственные средства 2
Оборудование шиномонтажа 2
Подлежащие государственной регистрации воздушные суда 2
Инструменты, стройматериалы 1
С/х продукция 1

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Продажа конфискованного имущества

СЕРВИС КОНФИСКАТОР - это удобный поиск выгодных предложений по крупнейшей в интернете базе конфискатов, арестованного имущества, таможенного конфиската, конфиската судебных приставов, конфиската банков и иного залогового имущества выставленного на продажу.

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